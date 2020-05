“Ho avuto paura”, le prime parole di Koeman dopo il malore [FOTO] (Di giovedì 7 maggio 2020) Sono stati giorni molto difficili per l’attuale Ct dell’Olanda Ronald Koeman, l’allenatore è stato ricoverato all’Academic Medical Center di Amsterdam in seguito ad un malore. Attraverso i suoi social ufficiali ha deciso di mandare un messaggio per tranquillizzare tutto: “C’è stata un po’ di paura, lo scorso weekend. Per me, naturalmente, ma soprattutto per la mia famiglia. Fortunatamente i dottori dell’Academic Medical Center sono stati rapidi nell’assistermi e si sono comportati meravigliosamente, per questo sono loro molto grato”. “Un tale evento aiuta a riportarti con i piedi per terra. È stato fantastico per me vedere quanta gente mi ha mostrato vicinanza. E quanti messaggi d’affetto ho ricevuto. Dalle conoscenze del mondo del calcio, dai club. Ma anche da persone totalmente ... Leggi su calcioweb.eu Alba Parietti rivela : “Ho avuto il Coronavirus - forse potrò salvare vite”

Esperienza di trattamento della SM presso Swiss Medica : “Ho riavuto la mia vita”

Coronavirus - oltre 214.000 casi totali. Parietti : “Ho avuto il coronavirus”. Sospesi i campionati di pallanuoto – DIRETTA (Di giovedì 7 maggio 2020) Sono stati giorni molto difficili per l’attuale Ct dell’Olanda Ronald, l’allenatore è stato ricoverato all’Academic Medical Center di Amsterdam in seguito ad un. Attraverso i suoi social ufficiali ha deciso di mandare un messaggio per tranquillizzare tutto: “C’è stata un po’ di paura, lo scorso weekend. Per me, naturalmente, ma soprattutto per la mia famiglia. Fortunatamente i dottori dell’Academic Medical Center sono stati rapidi nell’assistermi e si sono comportati meravigliosamente, per questo sono loro molto grato”. “Un tale evento aiuta a riportarti con i piedi per terra. È stato fantastico per me vedere quanta gente mi ha mostrato vicinanza. E quanti messaggi d’affetto ho ricevuto. Dalle conoscenze del mondo del calcio, dai club. Ma anche da persone totalmente ...

myrtamerlino : In collegamento ho i ristoratori che hanno organizzato un flashmob a #Milano. Una lavoratrice non ha ancora visto i… - Agenzia_Ansa : #Tagliariol: 'A ottobre ai Mondiali a #Wuhan ci siamo ammalati tutti'. Lo schermidore azzurro: 'Tornato in #Italia… - Corriere : Alba Parietti: «Ho avuto il virus e ho pianto. Ora potrò salvare vite umane» - Barbara21990146 : @martxtomlinson Tesoro, ma tu lo sai che quello non è stato neanche il primo telefono che ho avuto...? - inlovewithric : @_stuckonmendes_ siii, ci sono stata anni fa e ammetto che non ho avuto modo di visitarla per bene però mi ha deluso :( -