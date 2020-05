Hellas Verona | da domani riprenderanno le attività individuali al centro sportivo

(Di giovedì 7 maggio 2020) L’annuncia che dale attività di carattere individuale alA partire dal’riprenderà le attività sportive di carattere individuale al“Paradiso” di Peschiera. Questo il comunicato del club scaligero. COMUNICATO – «Alla luce della Circolare del Ministero degli Interni e della Ordinanza della Regione Veneto, entrambe di data 3 maggio 2020, in base alle quali, dallo scorso 4 maggio, sono consentiti gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti di sporte non, in strutture a porte chiuse, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento,FC comunica che – dopo lo screening diagnostico cui nei giorni scorsi sono stati sottoposti atleti, staff tecnico e staff ...

HellasLive : #HellasVerona, domani la ripresa degli allenamenti - nista1927 : RT @Yoshimitzu98: @nista1927 Dovrebbero interessarsi all'hellas verona, la loro rivale - Yoshimitzu98 : @nista1927 Dovrebbero interessarsi all'hellas verona, la loro rivale - ILOVEPACALCIO : #Peretti: «#Palermo o #HellasVerona? Vi dico dove vorrei giocare l'anno prossimo» - Pall_Gonfiato : #HellasVerona, la data della ripresa degli allenamenti. Attesi a breve i risultati dei tamponi e dei test sierologi… -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

Sampdoria eSports in campo su PES 2020 per sfidare Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Lecce e Torino: le partite in diretta – VIDEO La Sampdoria eSports scende in campo, a partire dalle ore 16.30, p ...Parla Gianpaolo Pazzini: “Juric ha cambiato il Verona”. Il Corriere di Verona riporta le parole dell’attaccante dell’Hellas, che si confessa, tra ripresa e paura per il virus: “La positività di Zaccag ...