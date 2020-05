Guerra (Oms): “I sintomi stanno cambiando, forse già contagiati tre milioni di italiani” (Di giovedì 7 maggio 2020) Oms: “sintomi stanno cambiando, forse già contagiati tre milioni di italiani” Ci si attendono risposte importanti dai test sierologici che in questi giorni vengono somministrati a un campione di italiani, per lo più operatori sanitari e forze dell’ordine. Con il passare delle settimane d’altronde continua a scoprire elementi in più di questo virus, anche se tanti sono ancora gli aspetti da chiarire. “Lo screening con il test sierologico non è vincolato alla riapertura del Paese dopo la Fase 1, ma ci permetterà di ricostruire la reale circolazione del virus e potrebbe dirci che il contagio ha già colpito un numero di italiani diverso da quello indicato dai bollettini”. A dirlo è Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in ... Leggi su tpi Coronavirus - Guerra (OMS) : “In Italia forse oltre 3 milioni di contagiati - valori differenti regione per regione”

Guerra (Oms) : Coronavirus è un mostro - non si sa che altro può causare

VENEZIA - Laura Segalina, 42 anni, mamma di Stra, è la più giovane vittima veneziana del coronavirus. È morta martedì sera, alle 22.50, all’ospedale di Padova, dov’era ricoverata da alcune settimane d ...

Guerra (Oms): "Usiamo App per pizza a casa e ora vogliamo privacy"

Nella fase 2 dell'emergenza coronavirus "quello che importa, oltre a fare una diagnosi precoce" dei nuovi positivi, "è identificare i contatti. L'App" 'Immuni' attesa in questo mese "sarà fondamentale ...

