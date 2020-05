GTA Online regala le tute da alieno verdi e viola per fomentare la guerra fra le due gang (Di giovedì 7 maggio 2020) Sicuramente vi ricorderete del putiferio scatenato all'interno di GTA Online da due gang di alieni che si divertono a prendersi a randellate e a seminare il caos nella città di Los Santos. Ebbene, ora nel gioco le due tute aliene viola e verde, sono disponibili a titolo gratuito, giusto per fomentare ancora di più la guerra tra le due fazioni.A partire da oggi e per una settimana, la Green Martian Bodysuit e Purple Martian Bodysuit possono essere ritirate gratuitamente da qualsiasi negozio di abbigliamento. Basterà parlare con il cassiere per vedere gli outfit, e in seguito andare su Arena War e poi Bodysuits. Di solito costano 358.000 $ ciascuno, perciò non sono molto abbordabili come prezzo. E' possibile comprare entrambe le tute, non dovete per forza scegliere, così potrete sperimentare sia una fazione che l'altra.Oltre a questo, Rockstar ... Leggi su eurogamer In GTA Online è guerra tra gang di alieni! Verdi e Viola si massacrano per le strade della città

