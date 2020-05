Grup Yorum | il prezzo della vittoria | morto Ibrahim Gokçek

Leggi su feedproxy.google

(Di giovedì 7 maggio 2020) Prima Helin Bolek a soli 23 anni, poi Mustafa Koçak di 28 anni, morti entrambi a causa di uno scioperofame iniziato nel 2019 per protestare contro le accuse e il divieto di suonare per la loro band, impostogli da Erdogan. di Andrea Colombo (Foto di https://www.facebook.com/groups/160...) Ieri la, dopo la notiziapossibilità per la band di tornare a suonare e di poter cantare liberamente le loro canzoni assieme alla fine dello scioperofame di (...) - Mondo / Turchia, Repressione, , Scioperofame,