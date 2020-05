Greta Thunberg e Human Act insieme per l’UNICEF (Di giovedì 7 maggio 2020) Greta Thunberg e l’ONG Human Act lanciano una campagna per i diritti dei bambini durante il coronavirus in favore dell’UNICEF L’attivista per il clima Greta Thunberg ha lanciato una campagna in favore dei diritti dei bambini con la ONG danese Human Act per sostenere gli sforzi dell’UNICEF in risposta alla pandemia di COVID-19 e per proteggere… L'articolo Greta Thunberg e Human Act insieme per l’UNICEF Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale Greta Thunberg dona 100 mila dollari all’Unicef per proteggere i bimbi dal Covid

