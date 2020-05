Governo, Migliore (Iv): “Mai detto di voler votare la mozione di sfiducia a Bonafede della Lega”. Battuta di Rosato: “Giustizia? Saremo giusti” (Di giovedì 7 maggio 2020) “Non abbiamo mai detto di voler votare la mozione di sfiducia del centrodestra”. Lo ha detto Gennaro Migliore, deputato Italia viva, rispondendo ai cronisti fuori da Montecitorio. “Il ministro Bonafede ha fatto di certo molti errori ma non si tratta di sfiduciarlo dopo la dichiarazione fatta da un magistrato”. Nel pomeriggio una delegazione di renziani ha incontrato Giuseppe Conte dopo le tensioni di questi giorni. Alla fine del faccia a faccia i rappresentanti del partito di maggioranza hanno ribadito la loro intenzione di lavorare con il premier “sulle priorità del Paese” L'articolo Governo, Migliore (Iv): “Mai detto di voler votare la mozione di sfiducia a Bonafede della Lega”. Battuta di Rosato: “Giustizia? Saremo giusti” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 maggio 2020) “Non abbiamo maidiladidel centrodestra”. Lo haGennaro, deputato Italia viva, rispondendo ai cronisti fuori da Montecitorio. “Il ministroha fatto di certo molti errori ma non si tratta dirlo dopo la dichiarazione fatta da un magistrato”. Nel pomeriggio una delegazione di renziani ha incontrato Giuseppe Conte dopo le tensioni di questi giorni. Alla fine del faccia a faccia i rappresentanti del partito di maggioranza hanno ribadito la loro intenzione di lavorare con il premier “sulle priorità del Paese” L'articolo(Iv): “Maidiladidella Lega”. Battuta di Rosato: “Giustizia? Saremo giusti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

