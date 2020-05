Gli serviamo vivi | tra poco ognuno di noi potrà riprendere il proprio posto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Se in questi giorni avete parlato di “dittatura”, di “limitazione delle libertà”, allora non avete capitoniente. Il Potere non vede l’ora di farci tornare tutti in strada. Si è preoccupato per noi, ha evitato che morissimo, perché gli. Dapossiamo comprare, andare in macchina, consumare, e soprattutto lavorare al grande Leviatano. Il potere non vede l’ora che torniamo liberi, più di quanto non lo stiamo desiderando noi stessi, perché sa, con certezza, che nessuno fuggirà dal recinto. Anzi, tuttimo ordinatamente i nostri posti precedenti e ricominceremo a fare il nostro dovere, nei tempi stabiliti, anzi, con maggiore determinazione di prima, aderendo a tutte le regole. La finanza non si augura altro di potera crescere; le grandi multinazionali hanno bisogno ...