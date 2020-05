Giustizia | mozione di sfiducia a Bonafede Con le firme di tutto il Centrodestra

(Di giovedì 7 maggio 2020) Salvini: «Ladiper il ministro della, è stata depositata in Senato, con lediil, perché il ministro ha mostrato evidente incapacità e inadeguatezza in un settore così delicato, come quello delle carceri». Giulia Bongiorno accusa il ministro di inadeguatezza

«È stata presentata pochi minuti fa la mozione di sfiducia del centrodestra compatto al ministro Bonafede ... delinquenti usciti dalle carceri nell'inattività, quantomeno, del ministero della ...