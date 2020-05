Giuseppe Conte, il nuovo annuncio del Premier: le ultime novità (Di giovedì 7 maggio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l’intenzione di fornire in maniera gratuita una parte delle mascherine per la protezione dal coronavirus a chi non può permettersi di acquistarle. Nel corso di un’intervista all'Agi, proprio a proposito delle mascherine, il Premier ha detto: “Aumenteremo la produzione a livello esponenziale e daremo un certo numero di mascherine gratis alle famiglie più bisognose”. (Continua...) Sulla Fase 2, Conte ha ribadito: “A chi ha ancora l’attività chiusa dico che, continuando con il senso di responsabilità fin qui dimostrato, in molti territori si potranno anticipare le riaperture già nei prossimi giorni di maggio”. Il presidente del Consiglio ha anche detto: “I prossimi sostegni economici per cittadini ... Leggi su howtodofor Serie A - la palla passa a Giuseppe Conte : nessun incontro fissato con i vertici del calcio

