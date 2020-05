Giro d’Italia 2020, le date possono cambiare? Mauro Vegni: “Calendario non scolpito nella pietra. Se il Mondiale salta…” (Di giovedì 7 maggio 2020) L’UCI ha ufficializzato il calendario ciclistico 2020, la stagione dovrebbe riprendere il 1° agosto dopo una sosta di cinque mesi a causa della pandemia. Il condizionale è d’obbligo perché naturalmente gli scenari dipenderanno dalla pandemia ma c’è un cauto ottimismo sulla regolare ripresa delle attività sportive. Il Giro d’Italia è stato programmato a inizio autunno (3-25 ottobre) e purtroppo non sono date ottimali perché in contemporanea si disputeranno tre Classiche Monumento (Liegi-Bastogne-Liegi il 4 ottobre, Giro delle Fiandre l’11 ottobre, Parigi-Roubaix il 25 ottobre) e l’ultima settimana sarà in contemporanea con l’avvio della Vuelta di Spagna (20 ottobre). Questa programmazione ha chiaramente generato diversi malumori tra gli organizzatori di RCS Sport ma il direttore Mauro Vegni fa ... Leggi su oasport Nuovo calendario ciclismo 2020 : sovrapposizioni e corse in contemporanea. Giro d’Italia insieme a Liegi e Fiandre

