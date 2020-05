Giovanna Botteri risponde a Michelle Hunziker: "La satira è libertà. Non dobbiamo fare pace, perché non abbiamo mai litigato" (Di giovedì 7 maggio 2020) “Cara Michelle c’è voluto del tempo prima che vedessi il tuo video e ti rispondo solo adesso: per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche con Striscia la Notizia e Gerry Scotti”. Dopo giorni di infinite polemiche e minacce di morte da parte degli haters a Michelle Hunziker, Giovanna Botteri ha mandato un videomessaggio a Striscia La Notizie in cui specifica di non avercela né con il programma, né con la conduttrice. “La satira è libertà – ha replicato Botteri nel suo contributo - ci aiuta a ridere, a discutere, a confrontarsi e a volte mette modelli differenti di donne e uomini a confronto, per esempio nei modi diversi di approcciarsi alla vita. Quindi io vi ringrazio, di cuore e non posso che abbracciarvi e augurare a Michelle tutto il bene ... Leggi su huffingtonpost Michelle Hunziker riceve il perdono da Giovanna Botteri con un video

