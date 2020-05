Giovanna Botteri | “Cara Michelle Hunziker | non dobbiamo fare la pace perché non abbiamo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) L’affairesi è concluso ieri sera nel corso della puntata di Striscia la notizia. La giornalista ha minimizzato il caso esploso nei giorni scorsi inviando un messaggio al tg satirico di Antonio Ricci, una risposta alla conduttriceche sui social le aveva chiesto la sua opinione dopo le numerose polemiche, in molti avevano parlato di body shaming: “Cara, io non sono sui social, né su Facebook, né su Instagram, poi qui in Cina è molto difficile collegarsi, così c’è voluto del tempo prima che vedessi il tuo video e ti rispondo solo adesso: per fortuna nonla, perché nonmai fatto baruffa, nonmai litigato, neanche con Striscia la notizia e Gerry Scotti. Perché la satira è libertà, ci aiuta a ridere, a discutere, a confrontarsi e a ...