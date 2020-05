Giornata Mondiale della Croce Rossa, il segretario Ronzi: “C’è sempre più voglia di aiutare il prossimo” (Di giovedì 7 maggio 2020) Giornata Mondiale della Croce Rossa, il segretario Ronzi: “C’è sempre più voglia di aiutare il prossimo” L’8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa, istituzione benefica che dal 1864 è impegnata sul fronte dell’assistenza e che negli ultimi due mesi ha dovuto superare se stessa per reggere il tremendo impatto con il Coronavirus. Non casualmente, il Presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca ha scelto di trascorrere questa Giornata a Codogno, Alzano e Cremona, per quella che non sarà una festa, bensì “un tributo a tutti i volontari e le volontarie impegnati in prima linea nell’emergenza Covid”. In un certo senso è un ritorno alle origini, perché le idee del fondatore Henry Dunant (filantropo svizzero e primo vincitore del Nobel per la pace nel 1901) sono nate ... Leggi su tpi Tumore ovarico : venerdì 8 maggio giornata mondiale. In Toscana dedicata a Paola Garvin

Tumore ovarico - domani è la Giornata Mondiale : medici - esperti e testimonianze in diretta social contro il killer silenzioso

La giornata mondiale delle password (Di giovedì 7 maggio 2020), il: “C’èpiùdi aiutare il prossimo” L’8 maggio è la, istituzione benefica che dal 1864 è impegnata sul fronte dell’assistenza e che negli ultimi due mesi ha dovuto superare se stessa per reggere il tremendo impatto con il Coronavirus. Non casualmente, il PresidenteItaliana Francesco Rocca ha scelto di trascorrere questaa Codogno, Alzano e Cremona, per quella che non sarà una festa, bensì “un tributo a tutti i volontari e le volontarie impegnati in prima linea nell’emergenza Covid”. In un certo senso è un ritorno alle origini, perché le idee del fondatore Henry Dunant (filantropo svizzero e primo vincitore del Nobel per la pace nel 1901) sono nate ...

infocamere : Quanto è sicura la vostra? ?? 'Oggi è la Giornata mondiale delle #password ' @arturodicorinto su @ilmanifesto… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme oggi per le #vocazioni, invocando dal Signore il dono di buoni operai per il suo Regno, col cuore… - amnestyitalia : #3maggio Nella Giornata mondiale per la libertà di stampa ricordiamo l'art. 19 della Dichiarazione universale dei d… - pazienti : #8Maggio, Giornata Mondiale del #Tumore alle #Ovaie: un tumore silenzioso di cui però, nel mondo, si ammalano circa… - pisqu4no : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 8 maggio VII° giornata mondiale sul tumore ovarico, per accendere l’interesse sull’importanza della pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Mondiale La giornata mondiale delle password | il manifesto Il Manifesto Giornata Mondiale della Croce Rossa, il segretario Ronzi: “C’è sempre più voglia di aiutare il prossimo”

L’8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa, istituzione benefica che dal 1864 è impegnata sul fronte dell’assistenza e che negli ultimi due mesi ha dovuto superare se stessa per reggere il tr ...

Tumore ovarico, domani 8 maggio la giornata mondiale. In Toscana dedicata a Paola Garvin

Domani, venerdì 8 maggio, è l’VIII Giornata mondiale del tumore ovarico. Tra le fondatrici dell’Acto (Alleanza contro il tumore ovarico) Toscana onlus c’è anche Paola Garvin, la dirigente del settore ...

L’8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa, istituzione benefica che dal 1864 è impegnata sul fronte dell’assistenza e che negli ultimi due mesi ha dovuto superare se stessa per reggere il tr ...Domani, venerdì 8 maggio, è l’VIII Giornata mondiale del tumore ovarico. Tra le fondatrici dell’Acto (Alleanza contro il tumore ovarico) Toscana onlus c’è anche Paola Garvin, la dirigente del settore ...