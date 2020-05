Giornale: l’ultimo scivolone di Spadafora. Si allea con gli ultras per difendere la sua lotta al calcio (Di giovedì 7 maggio 2020) Sul Giornale Franco Ordine commenta le parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ieri, alla Camera. In particolare il suo richiamo agli ultras. Durante il question time, infatti, parlando del clima teso degli ultimi giorni per spingere alla ripresa del campionato, ha chiamato in causa i gruppi organizzati che si sono schierati contro. Ordine descrive Spadafora come un ministro “impegnato in un quotidiano duello rusticano con il calcio a causa di un misterioso pregiudizio“. Poi chiama in causa Conte, che con l’intervista al Fatto di ieri ha “sottratto il delicato dossier” calcio a Spadafora con toni da “scuola democristiana, addolcendo il “siluro” con un giudizio positivo sull’operato del ministro che di sicuro ha masticato amaro”. Così amaro, scrive, che alla Camera ha rilasciato dichiarazioni che “ne ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 maggio 2020) SulFranco Ordine commenta le parole del ministro dello Sport Vincenzo, ieri, alla Camera. In particolare il suo richiamo agli. Durante il question time, infatti, parlando del clima teso degli ultimi giorni per spingere alla ripresa del campionato, ha chiamato in causa i gruppi organizzati che si sono schierati contro. Ordine descrivecome un ministro “impegnato in un quotidiano duello rusticano con il calcio a causa di un misterioso pregiudizio“. Poi chiama in causa Conte, che con l’intervista al Fatto di ieri ha “sottratto il delicato dossier” calcio acon toni da “scuola democristiana, addolcendo il “siluro” con un giudizio positivo sull’operato del ministro che di sicuro ha masticato amaro”. Così amaro, scrive, che alla Camera ha rilasciato dichiarazioni che “ne ...

napolista : Giornale: l’ultimo scivolone di Spadafora. Si allea con gli ultras per difendere la sua lotta al calcio Alla Camera… - drezzoni : Ieri: moriremo tutti, l'ha detto la stretta collaboratrice di Neil Ferguson. Oggi: le ha davvero sbagliate tutte (N… - bnotizie : Scosse di terremoto in Sicilia nell`ultimo mese, l`esperto: `Nessuna anomalia e nessun allarme` - Giornale di Sicil… - bnotizie : Scosse di terremoto in Sicilia nell`ultimo mese, l`esperto: `Nessuna anomalia e nessun allarme` - Giornale di Sicil… - Bordnassela : Cosa mi rappresenta l'articolo di @antoguerrera sulla prima pagina online di @repubblica con titolo allarmista, qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale l’ultimo Coronavirus, Trump: “Possibili nuove vittime, ma dobbiamo riaprire” Il Fatto Quotidiano