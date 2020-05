Giletti aveva ragione: "Sulla scrivania di Bonafede...". Boss mafiosi fuori dal carcere, altro documento bomba per il ministro (Di giovedì 7 maggio 2020) Sapeva tutto, Massimo Giletti: "Sulla scrivania del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ci sono centinaia di richieste di scarcerazione fatte arrivare dai Boss mafiosi". E ora la nota inviata al ministro da Roberto Tartaglia, vicecapo del Dap, conferma quanto detto a Non è l'Arena: secondo l'indiscrezione dell'agenzia AdnKronos, nel dossier si parla di 456 i Boss mafiosi, ristretti al carcere duro in regime "di alta sicurezza", che hanno presentato istanza di scarcerazione per il coronavirus. Di questi richiedenti, "225 sono detenuti definitivi" e "231 sono detenuti in attesa di primo giudizio, imputati, appellanti e ricorrenti". Nel complesso, sono 745 i detenuti attualmente sottoposti al regime del carcere duro e 9.069 gli appartenenti al circuito penitenziario dell'alta sicurezza. In questo scenario si ... Leggi su liberoquotidiano Vittorio Feltri "in esclusiva" da Giletti a Non è l'Arena. Un mese fa aveva detto "La7 inguardabile" (Di giovedì 7 maggio 2020) Sapeva tutto, Massimo: "del ministro della Giustizia Alfonsoci sono centinaia di richieste di scarcerazione fatte arrivare dai". E ora la nota inviata al ministro da Roberto Tartaglia, vicecapo del Dap, conferma quanto detto a Non è l'Arena: secondo l'indiscrezione dell'agenzia AdnKronos, nel dossier si parla di 456 i, ristretti alduro in regime "di alta sicurezza", che hanno presentato istanza di scarcerazione per il coronavirus. Di questi richiedenti, "225 sono detenuti definitivi" e "231 sono detenuti in attesa di primo giudizio, imputati, appellanti e ricorrenti". Nel complesso, sono 745 i detenuti attualmente sottoposti al regime delduro e 9.069 gli appartenenti al circuito penitenziario dell'alta sicurezza. In questo scenario si ...

Sapeva tutto, Massimo Giletti: "Sulla scrivania del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ci sono centinaia di richieste di scarcerazione fatte arrivare dai boss mafiosi". E ora la nota inviata al ministro da Roberto Tartaglia, vicecapo del Dap, conferma quanto detto a Non è l'Arena.

La diatriba fra il magistrato antimafia Di Matteo e il ministro della Giustizia Bonafede certifica il cortocircuito della politica grillina che non riesce a domare le aspettative che aveva dopato con ...

Sapeva tutto, Massimo Giletti: "Sulla scrivania del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ci sono centinaia di richieste di scarcerazione fatte arrivare dai boss mafiosi". E ora la nota inviata al ministro da Roberto Tartaglia, vicecapo del Dap, conferma quanto detto a Non è l'Arena.

La diatriba fra il magistrato antimafia Di Matteo e il ministro della Giustizia Bonafede certifica il cortocircuito della politica grillina che non riesce a domare le aspettative che aveva dopato con ...