Germania, produzione industriale marzo a picco e sotto attese (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – E’ crollata anche la produzione industriale tedesca a marzo, per effetto dell’epidemia di Covid-19 e delle misure di lockdown predispste dal governo. Il dato, pubblicato dall’ufficio nazionale di statistica tedesco (Destatis), segnala un pesante calo del 9,2% su mese rispetto al +0,3% registrato a febbraio. Il dato è anche peggiore delle attese del mercato, che erano per un calo del 7,5%. Rispetto allo stesso mese di un anno prima il dato ha registrato un crollo dell’11,6% contro il -1,8% rivisto indicato a febbraio. Leggi su quifinanza Coronavirus - la Germania riparte : Volkswagen riprende la produzione di auto

