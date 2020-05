Francia, produzione industriale a picco a marzo (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – In caduta libera la produzione industriale in Francia. A marzo l’output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un pesante decremento del 16,2% su base mensile dopo il +0,8% di febbraio. Il dato, comunicato dall’Ufficio di statistica nazionale (INSEE), sotto le attese degli analisti che avevano stimato un calo del 12,4%. Su anno la produzione ha registrato una riduzione del 7,3%. Relativamente alla produzione manifatturiera, l’indice ha riportato un decremento su base mensile del 18,2% dal +0,9% di febbraio, mentre su anno è scesa del 7,8%. Leggi su quifinanza Francia - prezzi produzione in frenata a marzo

Renault - Al via la ripresa della produzione tra Francia - Spagna e Slovenia

