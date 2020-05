Fiorentina, Pezzella: «Non sono positivo al Coronavirus» (Di giovedì 7 maggio 2020) Il capitano della Fiorentina Pezzella ha smentito le voci sulla sua presunta positività al test del Coronavirus German Pezzella ha smentito attraverso Twitter le voci sulla sua presunta positività al Coronavirus, già contratto in precedenza. «Le notizie che circolano su di me sono false, per fortuna non sono risultato positivo al test. Per favore, abbiate prudenza con queste cose», ha scritto il capitano della Fiorentina. Las noticias que circulan respecto a mi son falsas, por suerte NO!!! resulte positivo al test. Por favor, prudencia con estas cosas 🙏🏻 — German Pezzella (@Gpezze) May 7, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Fiorentina - Pezzella : «Serie A? Devono decidere i medici»

Il capitano della Fiorentina Pezzella ha smentito le voci sulla sua presunta positività al test del Coronavirus German Pezzella ha smentito attraverso Twitter le voci sulla sua presunta positività al Coronavirus, già contratto in precedenza. «Le notizie che circolano su di me sono false, per fortuna non sono risultato positivo al test. Per favore, abbiate prudenza con queste cose», ha scritto il capitano della Fiorentina. Las noticias que circulan respecto a mi son falsas, por suerte NO!!! resulte positivo al test. Por favor, prudencia con estas cosas 🙏🏻 — German Pezzella (@Gpezze) May 7, 2020

