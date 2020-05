Fiorentina | il comunicato ufficiale | 6 positivi al Coronavirus

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ildellache annuncia sei casi dità alCovid-19 all’interno del club Dopo ildel Torino, l’annuncio da parte della: anche in casa viola 6alCovid-19. Identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario. Ecco ildel club viola. «A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACFcomunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitarioal Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo». Leggi su Calcionews24.com

Nel mezzo della discussione relativa alle modalità e ai tempi di ripresa dei campionati di calcio, fermi per via dell'emergenza coronavirus, torna l'incubo contagio in casa Fiorentina. Il club viola, ...In attesa di scoprire l'esito dell'incontro tra la FIGC ed il Comitato tecnico scientifico, non arrivano buone notizie per il mondo del calcio. La Fiorentina ha comunicato sul proprio sito ufficiale c ...