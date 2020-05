Fiorentina, Barone: «Ribery tornerà domani in Italia. Chiesa? Ci parleremo a fine stagione» (Di giovedì 7 maggio 2020) Joe Barone ha parlato a Radio Toscana della ripresa degli allenamenti della Fiorentina e della situazione legata a Federico Chiesa Joe Barone ha parlato a Radio Toscana della ripresa degli allenamenti della Fiorentina e di Federico Chiesa. Le sue parole. Chiesa – «Ho un bellissimo rapporto con Federico, parliamo spesso. È un giocatore della Fiorentina e con Iachini è tornato se stesso superando alcuni problemi fisici. Vedremo a fine stagione quale sarà il suo futuro. Piace molto in Italia ma anche all’estero». Ribery – «Ribéry? Tornerà a Firenze domani. Speriamo di ripartire a breve, significherebbe che siamo in via di miglioramento. L’auspicio è che arrivino certezze per programmare questa stagione e soprattutto la prossima, sarà un mercato particolare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Fiorentina - Barone : «Chiesa? Non obblighiamo nessuno a rimanere»

