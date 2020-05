Fiorentina, altri sei positivi al coronavirus: tre giocatori e tre dello staff (Di giovedì 7 maggio 2020) FIRENZE. Tre giocatori positivi al Covid-19 e altrettanti dello staff tecnico-sanitario: è quanto emerso dai controlli di laboratorio effettuati ieri, mercoledì 6 maggio, dalla Fiorentina sui propri tesserati. La società viola, fa sapere una nota, ha provveduto a far proseguire l'isolamento alle persone coinvolte. La Fiorentina è stata fra le squadre di Serie A pi colpite dal coronavirus con i giocatori Vlahovic, Cutrone e Pezzella fra i contagiati oltre al medico sociale Pengue, al fisioterapista Dainelli e qualche altro dipendente del club. Una dozzina in tutto come ha ricordato più volte il patron Commisso esternando la sua preoccupazione dagli Stati Uniti. Dopo i nuovi test e tamponi effettuati ieri in vista della ripresa, facoltativa, domani pomeriggio, venerdì 8 maggio, al Centro sportivo "Davide Astori" sono risultati positivi ... Leggi su iltirreno.gelocal Fiorentina - altri sei positivi al coronavirus : tre giocatori e tre dello staff

