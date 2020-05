Fino a 270 euro di sconti per prodotti Samsung e Huawei con TIM: offerte di maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) Arrivano in queste ore alcune interessanti novità per gli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone Android, soprattutto tra quelli commercializzati da Samsung e Huawei, grazie ai nuovi prezzi ufficializzati da TIM. In questo particolare frangente, più in particolare, mi voglio concentrare sui modelli acquistabili con una soluzione. Basti pensare al caso di Huawei P30 Pro, che di recente è finito al centro di un nostro approfondimento in vista del rilascio dell'aggiornamento con EMUI 10.1. Le migliori offerte TIM di maggio per smartphone Samsung e Huawei Scendendo in dettagli, ad esempio, emerge che ci sono dei sottocosto apprezzabili con TIM, nell'ambito della campagna "Io studio a casa". Ad esempio, la scontistica più significativa rispetto ai prezzi di listino si ha proprio con Huawei P30 Pro, se pensiamo che ora lo smartphone Android ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 maggio 2020) Arrivano in queste ore alcune interessanti novità per gli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone Android, soprattutto tra quelli commercializzati da, grazie ai nuovi prezzi ufficializzati da TIM. In questo particolare frangente, più in particolare, mi voglio concentrare sui modelli acquistabili con una soluzione. Basti pensare al caso diP30 Pro, che di recente è finito al centro di un nostro approfondimento in vista del rilascio dell'aggiornamento con EMUI 10.1. Le miglioriTIM diper smartphoneScendendo in dettagli, ad esempio, emerge che ci sono dei sottocosto apprezzabili con TIM, nell'ambito della campagna "Io studio a casa". Ad esempio, lastica più significativa rispetto ai prezzi di listino si ha proprio conP30 Pro, se pensiamo che ora lo smartphone Android ...

