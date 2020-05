Film da vedere in streaming solo per cinefili (Di giovedì 7 maggio 2020) C'è una cosa che nella Fase 2 non cambia ed è il piacere dello streaming. Di giorno milioni di italiani sono tornati al lavoro, ma la sera, con ristoranti e locali ancora chiusi, vige sempre una sorta di coprifuoco implicito. Insomma, continuiamo a stare a casa dopo cena e abbiamo ancora tempo da riempire con stimoli e interessi. Se c'è un momento per nutrirci di piacere cinematografico, è sicuramente questo. Per un po' lasciate perdere le serie tv e datevi al cinema, come suggerisce quella frase di Truffaut che, decenni dopo essere stata pronunciata, è un perfetto manifesto del distanziamento sociale fatto bene: «Tre Film al giorno, tre libri alla settimana, dei dischi di grande musica faranno la mia felicità fino alla mia morte». Tra Netflix da un lato, e il ritorno alle sale dall'altro, c'è tutto un mondo da esplorare e di ... Leggi su gqitalia I migliori siti per vedere film in streaming gratis

