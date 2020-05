Festa della mamma | ecco i regali da fare last minute

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 7 maggio 2020) Laè il 10 maggio. Ovvero questa domenica. Non avete ancora pensato a qualcosa per celebrare sia chi ci ha messo al mondo che la compagnavita che ci ha dato dei figli? Ebbene, fatelo immediatamente. Basta approfittare delle offerteonline per qualche regalo che faccia felice questa donna speciale, affidarsi ai tanti servizi di consegne oppureun salto in qualche fiorista, cartoleria o pasticceria del quartiere che hanno da poco riaperto. Qualsiasi sia il cadeau prescelto, cerca di renderlo personale con almeno un biglietto scritto a mano per l'occasione. Noi di Gq siamo qui con una serie di proposte per aiutarti, non dire che non ti abbiamo avvisato! O la borsa o la vita Si sa, le donne non ne hanno mai abbastanza di accessori, borse in primis, quindi puntare su questa categoria merceologica è sempre una mossa vincente. Per non ...