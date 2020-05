Fernando Alonso: “Valentino Rossi vuole correre la 24 Ore di Le Mans? Gli dico di provarci! Assieme? Perchè no…?” (Di giovedì 7 maggio 2020) Fernando Alonso attende, come noi del resto, il ritorno alla vita di tutti i giorni e nel frattempo valuta che ne sarà del suo futuro, intenso come stagione 2020 e oltre. Secondo quanto stabilito dopo la Dakar, il pilota asturiano avrebbe dovuto prendere parte alla 500 Miglia di Indianapolis, ma l’emergenza sanitaria globale ha rimesso tutto in discussione. La celebre corsa sull’ovale più famoso del mondo è stata posticipata dal fine settimana del Memorial Day (fine maggio) fino a domenica 23 agosto. Il rinvio non dovrebbe cambiare i piani in tavola per lo spagnolo che, ad ogni modo, sta già ragionando sulla 24 Ore di Le Mans, pensando al 2021. Quest’anno anche la corsa francese, suo malgrado, è stata spostata più avanti nel calendario, esattamente nel weekend del 19-20 settembre. Per il momento il due volte campione del mondo ... Leggi su oasport Motori - Fernando Alonso : “È questo il momento in cui la vita ci insegna le cose e ci unisce”

Fernando Alonso : “Dopo l’estate deciderò se partecipare alla Dakar 2021”

F1 - il possibile ritorno di Fernando Alonso : “Il cambio di regole potrebbe essere una buona opportunità per me” (Di giovedì 7 maggio 2020)attende, come noi del resto, il ritorno alla vita di tutti i giorni e nel frattempo valuta che ne sarà del suo futuro, intenso come stagione 2020 e oltre. Secondo quanto stabilito dopo la Dakar, il pilota asturiano avrebbe dovuto prendere parte alla 500 Miglia di Indianapolis, ma l’emergenza sanitaria globale ha rimesso tutto in discussione. La celebre corsa sull’ovale più famoso del mondo è stata posticipata dal fine settimana del Memorial Day (fine maggio) fino a domenica 23 agosto. Il rinvio non dovrebbe cambiare i piani in tavola per lo spagnolo che, ad ogni modo, sta già ragionando sulla 24 Ore di Le, pensando al 2021. Quest’anno anche la corsa francese, suo malgrado, è stata spostata più avanti nel calendario, esattamente nel weekend del 19-20 settembre. Per il momento il due volte campione del mondo ...

OA_Sport : Fernando #Alonso: “Valentino #Rossi vuole correre la 24 Ore di Le Mans? Gli dico di provarci! Assieme? Perchè no…?” - motorboxcom : Fernando #Alonso chiama Valentino #Rossi alla #LeMans24! - giginha89 : Fernando Alonso e il suo futuro: spera in un ritorno in F1, ecco i suoi piani - sportli26181512 : Alonso invita Valentino Rossi a correre la 24 Ore di Le Mans: In una diretta Instagram, Fernando Alonso invita Vale… - sportface2016 : #MotoGP L'ex campione di #Formula1 Fernando #Alonso invita Valentino #Rossi a correre la 24 ore di Le Mans -