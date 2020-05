Fase 2 | Sertori | ' Lombardia punta su cantieri e turismo' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) (Adnkronos) - "Abbiamo già avuto sentore che anche le case di vacanza in Valtellina e Valchiavenna sono molto richieste. Oggi la tradizionale vocazione turistica delle nostre montagne è rafforzata dalla percezione di tranquillità e di sicurezza di un territorio che è stato toccato solo marginalmente dalla diffusione del virus. Un territorio, che insieme a Milano e Cortina ospiterà le Olimpiadi 2026. Ieri la legge olimpica è diventata realtà, un ulteriore elemento per investire su adeguamento infrastrutturale e arrivare all'apmento preparati per offrire un grande spettacolo a tutto il mondo", conclude.