Fase 2: riaprono i mercati alimentari - Foto (Di giovedì 7 maggio 2020) Gradualmente e con tutte le precauzioni del caso, la Fase2 allenta le restrizioni imposte dal lockdown anche per quanto riguarda i mercati all'aperto di generi alimentariE così, fra differenze regionali e qualche perplessità, nella maggior parte delle citta italiane si può tornare a fare acquisti nelle piazze, anche se con poercorsi obbligati e, ovviamente, muniti di mascherinaUn altro passo importante verso la normaità. E per la ripresa della nostra economia Leggi su panorama Fase Due a Roma - file a bar e pizzerie - ma molti negozi non riaprono

Fase 2 - riaprono le toelette per animali e i negozi di biciclette. La ministra De Micheli : “Bonus di 500 euro per la mobilità alternativa”

Fase 2 in Lombardia - le chiese riaprono per i funerali : "Ma aspettiamo la consolazione di una celebrazione con tutti i parenti" (Di giovedì 7 maggio 2020) Gradualmente e con tutte le precauzioni del caso, la2 allenta le restrizioni imposte dal lockdown anche per quanto riguarda iall'aperto di generiE così, fra differenze regionali e qualche perplessità, nella maggior parte delle citta italiane si può tornare a fare acquisti nelle piazze, anche se con poercorsi obbligati e, ovviamente, muniti di mascherinaUn altro passo importante verso la normaità. E per la ripresa della nostra economia

Ultime Notizie dalla rete : Fase riaprono Al via la fase 2, ecco le attività che riaprono oggi Il Sole 24 ORE Cosmetica, la filiera è pronta a ripartire

C’è grande attesa per i risultati della conferenza Stato-Regioni in programma oggi alle 15,30. L’appuntamento potrebbe definire una serie di deroghe ad hoc nell’ambito dell’ultimo Dpcm presentato il 2 ...

Fase 2, riaperto il 90% delle attività produttive in provincia di Reggio Emilia

Dal 4 maggio, il 90% delle unità produttive insediate nella provincia di Reggio Emilia ha i battenti aperti e svolge la propria attività in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Min ...

