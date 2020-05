Fase 2 | Regioni chiedono autonomia al Governo Lunedì riapra commercio al

marcocappato : 'Tra i 21 criteri emanati dal Governo per la cosiddetta Fase 2 c’è l’obbligo per le Regioni di garantire i tamponi… - rtl1025 : ?? La Regione #Piemonte ha condiviso il documento con cui le Regioni chiedono di poter riaprire il commercio al dett… - Tg3web : I test sierologici, che analizzano la risposta immunitaria del nostro organismo per scoprire se è entrato in contat… - iperwild : RT @Giacinto_Bruno: Coronavirus, Fase 2, Regioni a Governo: via libera al commercio dall'11 maggio - Enki2270 : RT @Giacinto_Bruno: Coronavirus, Fase 2, Regioni a Governo: via libera al commercio dall'11 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Regioni Coronavirus Italia, Fase 2: gli spostamenti consentiti tra comuni e regioni. FOTO Sky Tg24 Sanremo: la benefattrice Elena Silvodaeva finanzia i macchinari per triplicare il potenziale di tamponi della Asl1

La benefattrice Elena Silvodaeva dimostra ancora una volta il suo grande amore per la città di Sanremo. Dopo la donazione che ha permesso al Comune di finanziare i moduli della scuola 'Pascoli' sul lu ...

CENSIMENTO NAZIONALE FAI, I LUOGHI DEL CUORE - Riferimenti a Salerno

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo lancia la 10ª edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” che si svolgerà dal 6 maggio al 15 dicembre 2020 e invita tutti i citt ...

