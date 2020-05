Fase 2 | Orlando | ‘in ballo 31 mld per imprese | ma solite chiacchiere da liberisti

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “all’italiana. E’ sconfortante , dopo tutto quello che è successo e che sta succedendo, appena sollevi il tema di come lo Stato utilizza le proprie, scarse, risorse e su come si evitano contributi non finalizzati e inutili sussistenze, aiutando lee difendendo i livelli occupazionali, esattamente sul modello di quasi tutti gli altri Paesi europei, puntualmente si scatenano ledi sempre”. Lo scrive Andreasu Fb. “Eppure in materia ci sono precedenti non proprio esaltanti. Niente, l’intervento pubblico non deve avere obiettivi, deve essere a pioggia come nella peggiore tradizione. E così avanti con la tiritera sul mercato, il pensiero liberale, Adam Smith, nella migliore delle ipotesi, quando non la mistificazione e la menzogna. L’unione sovietica e la Cina, ...