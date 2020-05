Fase 2: Martina, ‘Stato in Cda? ci entrino i lavoratori piuttosto’ (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Non credo che il tema sia la presenza dello Stato nei consigli di amministrazione delle aziende e nelle governance ed è stato chiarito questo tema. Ci entrino i lavoratori invece, sul modello tedesco”. Lo dichiara da Montecitorio il deputato Pd Maurizio Martina. L'articolo Fase 2: Martina, ‘Stato in Cda? ci entrino i lavoratori piuttosto’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Non credo che il tema sia la presenza dello Stato nei consigli di amministrazione delle aziende e nelle governance ed è stato chiarito questo tema. Ciinvece, sul modello tedesco”. Lo dichiara da Montecitorio il deputato Pd Maurizio. L'articolo2:, ‘Stato in? cipiuttosto’ proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Fase 2: Martina, 'Stato in Cda? ci entrino i lavoratori piuttosto'... - Martina_Carone : RT @eni: Di cosa abbiamo parlato e cosa abbiamo ricercato in rete durante la fase 1? Scoprilo con l'emotion analysis dell’Eni Datalab ?? - martina_fi : RT @Calma_Piatta_: #unaParteDi te e #unaParteDi me si intendono benissimo. Si chiama concordanza di fase. - _martina_2000 : RT @bludente: psicologicamente io sono alla fase 0 - martina_2917 : RT @Masse78: Vi siete accorti che siamo passati dalla fase iniziale in cui ci sembrava impossibile non poter abbracciare o dare la mano ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Martina Fase 2: Martina, 'Stato in Cda? ci entrino i lavoratori piuttosto' Metro A Wuhan i Giochi del contagio già a ottobre, Tagliariol: “Mai stato così male”

Atalanta–Valencia di Champions League è stata definita la partita del contagio. L'acceleratore della carica virale del Covid-19 esplosa con effetti devastanti in Lombardia, in particolare nel Bergamas ...

Fase 2: Martina, 'Stato in Cda? ci entrino i lavoratori piuttosto'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Non credo che il tema sia la presenza dello Stato nei consigli di amministrazione delle aziende e nelle governance ed è stato chiarito questo tema. Ci entrino i lavoratori ...

Atalanta–Valencia di Champions League è stata definita la partita del contagio. L'acceleratore della carica virale del Covid-19 esplosa con effetti devastanti in Lombardia, in particolare nel Bergamas ...Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Non credo che il tema sia la presenza dello Stato nei consigli di amministrazione delle aziende e nelle governance ed è stato chiarito questo tema. Ci entrino i lavoratori ...