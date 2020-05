Fase 2 Italia | Guerra Oms | «I sintomi stanno cambiando | i tamponi siano rapidi»

tancredipalmeri : L’UK ha deciso di entrare nella fase 2 del lockdown da lunedì prossimo. Considerato che con i numeri sono dove stav… - Agenzia_Ansa : Pasticceria napoletana dona dolci ai più bisognosi. L'iniziativa di due fratelli durante l'emergenza #coronavirus… - SkyTG24 : Coronavirus: governo valuta riaperture negozi, bar, ristoranti, parrucchieri dal 18 maggio - SignorAldo : RT @GammaDonna_: #Fase2: ecco perché la ripartenza non può più prescindere dalla #GreenEconomy Il #Coronavirus ha dimostrato una volta di p… - infoitinterno : Coronavirus Italia, Brusaferro (Iss): 'Siamo ancora in fase epidemica' -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Italia

Massimo Ghenzer è stato confermato dal Board of Directors alla presidenza di LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp che si occupa di soluzioni telematiche per l'automotive e nel recupero dei veicoli ...GENOVA - In spiaggia con il braccialetto per garantire la distanza di sicurezza. Appena ci si avvicina troppo un suono segnala che così non va bene. E' questa l'idea che Regione Liguria sta studiando ...