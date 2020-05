Fase 2 | Grilli | ‘Mes va utilizzato | occasione per Italia ma serve cambio di marcia’

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 maggio 2020) Milano, 7 mag. (Adnkronos) – Il Mes? “Io penso che debba essere, in questa urgenza ed emergenza devono essere assolutamente utilizzati tutti gli strumenti europei non possiamo pensare di fare semplicemente ricorso al mercato attraverso emissione del nostro debito già pesante. Poi che ci siano condizioni di vigilanza mi sembrano ovvie e indispensabili, che la casa comune si prenda cura di come vengano investiti i soldi in tutti i Paesi mi sembra semplicemente buona gestione”. Così Vittorio, chiarman Jp Morgan corporate e Investment Bank in Emea, interviene come ospite di ‘Ripart– 100 Idee per la ripresa’. L'articolo2:, ‘Mes vapermadi marcia’ proviene da Ildenaro.it.