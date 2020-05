**Fase 2: governo ragiona a incentivi capitalizzazione imprese, no ingresso Stato** (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Un appoggio esterno dello Stato per le imprese tra i 5 e i 50 milioni di fatturato messe in ginocchio dall’emergenza Covid-19 e dal lockdown. Quelle stesse aziende per le quali si parlava di un ingresso dello Stato nel capitale, ipotesi che, oltre ad accendere il fuoco amico di Iv, ha fatto saltare i nervi a Confindustria. Quella dell’appoggio esterno al momento è solo un’ipotesi, ma di fatto sul tavolo del governo e gradita a via dell’Astronomia.“Sono diverse le opzioni sulle quali stiamo ragionando – spiega all’Adnkronos una fonte di governo impegnata nel dossier, ovvero nel capitolo imprese del dl maggio – tra queste un appoggio esterno dello Stato, tramite incentivi e contributi per la ricapitalizzazione, attuabile, ad esempio, anche attraverso una detassazione degli aumenti di capitale. ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Un appoggio esterno dello Stato per letra i 5 e i 50 milioni di fatturato messe in ginocchio dall’emergenza Covid-19 e dal lockdown. Quelle stesse aziende per le quali si parlava di undello Stato nel capitale, ipotesi che, oltre ad accendere il fuoco amico di Iv, ha fatto saltare i nervi a Confindustria. Quella dell’appoggio esterno al momento è solo un’ipotesi, ma di fatto sul tavolo dele gradita a via dell’Astronomia.“Sono diverse le opzioni sulle quali stiamondo – spiega all’Adnkronos una fonte diimpegnata nel dossier, ovvero nel capitolodel dl maggio – tra queste un appoggio esterno dello Stato, tramitee contributi per la ri, attuabile, ad esempio, anche attraverso una detassazione degli aumenti di capitale. ...

Regioni in pressing, oggi vertice dei governatori. Toti: al Governo chiederemo la modifica del Dpcm. Conte conferma di voler valutare se anticipare 'aperture ulteriori' dei negozi. "Poco fa la confere ...

