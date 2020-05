Fase 2: Fraccaro, ‘superbonus per ristrutturazioni edilizie’ (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Vogliamo ridisegnare il tessuto dell’edilizia italiana approfittando di questa terribile crisi”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, a Radio Anch’io. “Noi stiamo facendo un lavoro che ha un duplice obiettivo: rilanciare l’economia e dall’altro tutelare l’ambiente e lo facciamo non consumando nuovo suolo ma cercando di ristrutturare l’esistente”. L'articolo Fase 2: Fraccaro, ‘superbonus per ristrutturazioni edilizie’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Fase 2 : Crimi - ‘ripresa passa anche da rispetto ambiente - bene Fraccaro’

Fase 2 : Crimi - ‘ripresa passa anche da rispetto ambiente - bene Fraccaro’

Fase due : Fraccaro - ‘in dl maggio superbonus a 110% - svolta storica’ (2) (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Vogliamo ridisegnare il tessuto dell’edilizia italiana approfittando di questa terribile crisi”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo, a Radio Anch’io. “Noi stiamo facendo un lavoro che ha un duplice obiettivo: rilanciare l’economia e dall’altro tutelare l’ambiente e lo facciamo non consumando nuovo suolo ma cercando di ristrutturare l’esistente”. L'articolo2:, ‘superbonus peredilizie’ proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Fase 2: Fraccaro, 'superbonus per ristrutturazioni edilizie'... - TV7Benevento : Fase 2: Crimi, 'ripresa passa anche da rispetto ambiente, bene Fraccaro'... - QdSit : Riccardo Fraccaro per far ripartire l’Italia nella cosiddetta Fase 2, ha “proposto di inserire un Superbonus del 11… -