Fase 2: dal 18 maggio si torneranno a celebrare le messe alla presenza dei fedeli (Di giovedì 7 maggio 2020) Dal 18 maggio si torneranno a celebrare le messe alla presenza dei fedeli. Un protocollo è stato firmato oggi a Palazzo Chigi. Il testo giunge a conclusione di un percorso che ha visto la collaborazione tra la Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Interno - nello specifico delle articolazioni, il Prefetto del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, Michele di Bari, e il Capo di Gabinetto, Alessandro Goracci - e il Comitato Tecnico-Scientifico. Nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, il Protocollo "indica alcune misure da ottemperare con cura, concernenti l'accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche; l'igienizzazione dei luoghi e degli oggetti; le attenzioni da osservare nelle ... Leggi su agi Coronavirus - Brusaferro : “I numeri sono in calo ma siamo ancora nella fase epidemica. Molto lontani dall’immunità di gregge”

Dalla fase 2 alla giustizia - Salvini a tutto campo contro il governo : «Mozione di sfiducia a Bonafede»

Con la Fase 2 ripartono i crimini - ladri derubano e vandalizzano una scuola (Di giovedì 7 maggio 2020) Dal 18siledei. Un protocollo è stato firmato oggi a Palazzo Chigi. Il testo giunge a conclusione di un percorso che ha visto la collaborazione tra la Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Interno - nello specifico delle articolazioni, il Prefetto del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, Michele di Bari, e il Capo di Gabinetto, Alessandro Goracci - e il Comitato Tecnico-Scientifico. Nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, il Protocollo "indica alcune misure da ottemperare con cura, concernenti l'accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche; l'igienizzazione dei luoghi e degli oggetti; le attenzioni da osservare nelle ...

lofioramonti : Una fila interminabile di macchine per...andare dal McDonald's. Speriamo la Fase 2 non sia tutta così. Dobbiamo imp… - Agenzia_Ansa : #Fase2, #Toscana, #test sierologici prescritti dal medico di base. Ordinato come qualsiasi prelievo: 10 minuti si h… - SkyTG24 : Coronavirus: governo valuta riaperture negozi, bar, ristoranti, parrucchieri dal 18 maggio - oltrenuvoletta : n.d.a. “vicino casa” significa a tre chilometri ma in un comune diverso dal mio motivo per il quale ho potuto andar… - francescoz__ : RT @marcodifonzo: ++ Fase 2: formato protocollo tra governo e Cei, messe dal 18 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Fase dal Fase 2, ristoranti e parrucchieri: il governo si prepara a riaprire il 18 maggio Il Messaggero Fase 2, Muzio (FI): “Possibili le visite degli agenti immobiliari coi clienti alle case non abitate”

Regione. “Prendo positivamente atto del chiarimento del Governo in merito alla possibilità, per gli agenti immobiliari, di effettuare visite con i clienti alle case in vendita, purché queste siano dis ...

Lunedì i parcheggi tornano a pagamento Le Blu Area erano gratuite dal 13 marzo

Blu Area e Isole Azzurre ritorneranno in funzione dopo quasi un mese di stop, esattamente dal 13 marzo, quando il Comune nella Fase 1 aveva deciso di renderle gratuite, ma solo esponendo sul cruscotto ...

Regione. “Prendo positivamente atto del chiarimento del Governo in merito alla possibilità, per gli agenti immobiliari, di effettuare visite con i clienti alle case in vendita, purché queste siano dis ...Blu Area e Isole Azzurre ritorneranno in funzione dopo quasi un mese di stop, esattamente dal 13 marzo, quando il Comune nella Fase 1 aveva deciso di renderle gratuite, ma solo esponendo sul cruscotto ...