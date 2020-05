Fai i lavori a casa gratis: cosa si può fare e a quali condizioni. Ecco la guida al superbonus (Di giovedì 7 maggio 2020) Ristrutturare casa gratis in Italia si può. Si potrà. Se si trasforma in decreto legge la proposta di Riccardo Fraccaro, sottosegretario pentastellato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La proposta in sé è facile da riassumere: l’impresa esegue i lavori; lo Stato garantisce al cittadino un credito di imposta pari al 110% di quanto speso: il 10% in più della fattura emessa per l’intervento. Non si è mai visto niente del genere in Italia: ti rifai la facciata, metti in sicurezza la casa, sostituisci la caldaia e non tiri fuori un soldo. Anzi sei a credito di imposta. Tutto vero a tre condizioni: 1. che la bozza del decreto maggio venga confermata nel testo attuale; 2. che le imprese che svolgono i lavori accettino di essere pagate in “natura”: con la cessione del credito di imposta (e non con i ... Leggi su iltirreno.gelocal Fai i lavori a casa gratis : cosa si può fare e a quali condizioni. Ecco la guida al superbonus

Ultime Notizie dalla rete : Fai lavori Fai i lavori a casa gratis: cosa si può fare e a quali condizioni. Ecco la guida al superbonus Il Tirreno C'è l'accordo: aumento di stipendio per 2000 lavoratori del settore alimentare

Mercoledì 6 maggio, su proposta delle associazioni Unionfood, Assobirra e Ancit, aderenti a Federalimentare, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto un accordo per il rinnovo del Contratto c ...

L’intelligenza artificiale in Italia: intervista a Emanuela Girardi

Emanuela Girardi, Founder POP AI e Membro del Direttivo di AIxIA: "I potenziali benefici sono molti e li vediamo soprattutto in campo medico, dove le applicazioni AI si stanno dimostrando un ottimo su ...

