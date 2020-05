Eva Grimaldi ed Imma Battaglia confessano | “Situazione inaccettabile”

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 7 maggio 2020) Evaedlungo sfogo: “Basta con questa dittatura degli pseudo scienziati” Evaedoggi in una diretta su instagram con Vanity Fair hanno rilasciato un duro sfogo sulla situazione inaccettabile in cui tutti non ci troviamo puntando l’attenzione su alcuni aspetti, a loro, poco chiari.infatti ha affermato: Non stimo gli scienziati, non gli credo penso che sia importante sporcarsi le mani. Da ottobre girano delle strani polmoniti e solo dalla fine di febbraio c’è l’obbligo di girare con le mascherine e si alimenta questa enorme paura del virus. Insomma secondo le due donne l’emergenza senza dubbio c’è, anche loro hanno conoscenti contagiati o che hanno perso dei cari, ma il problema è come tale emergenza viene affrontata, sempreha infatti aggiunto: ...