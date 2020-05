Eurogruppo tra diktat e veleni. Ora il banco può saltare davvero. Dai paletti olandesi sul Mes al fuoco tedesco sulla Bce. Il vertice dei ministri delle Finanze parte in salita (Di giovedì 7 maggio 2020) La pesante crisi economica innescata dalla pandemia è conclamata e tutta l’Eurozona ne subisce e ne subirà ancora per molto gli effetti. Ormai la consapevolezza ha investito a tutti i livelli le istituzioni comunitarie, dalla Commissione guidata da Ursula Von der Leyen, che parla di “recessione di portata storica” e di “economia in stato di ibernazione”, alla Bce presieduta da Christine Lagarde, che non a caso ha tenuto il punto nei confronti della pesante ingerenza della Corte Costituzionale tedesca, impegnandosi a fare tutto ciò che è necessario. PERCORSO A OSTACOLI. Ma a rendere arduo il cammino della coesione ci pensa ancora una volta l’Olanda. Il ministro delle Finanze del ben noto paradiso fiscale e campione di dumping commerciale a danno degli altri Paesi membri, può far saltare il banco dell’Eurogruppo ... Leggi su lanotiziagiornale Eurogruppo - che cosa sono gli eurobond di cui si parla da dieci anni e perché i Paesi del Nord Europa sono contrari

LIVE - Eurogruppo e strategie del lockdown : Conte in conferenza stampa dalle 14

