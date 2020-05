Eurogruppo o Euro-trappola? Sul tavolo domani c’è solo il MES (Di giovedì 7 maggio 2020) Per quanto riguarda il MES “nessuna decisione è stata presa dall’Italia” che vigilerà sull’assenza di condizioni e solo a quel punto “esaminerà attentamente tutti i dettagli di questo strumento per valutarne la sua convenienza complessiva”. A ribadire il concetto poche ore fa, il Ministro dell’Economia Gualtieri, nel corso dell”informativa alle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato sull’Ecofin dello scorso 16 aprile durante la quale ha anche sottolineato che l’ultima parola spetta al Parlamento. Niente di deciso, dunque. Intanto, l’Eurogruppo in programma domani venerdì 8 maggio, getta le basi di quella che per molti è una “Euro-trappola” in piena regola. Primo punto in agenda della videoconferenza, la definizione delle ... Leggi su quifinanza Eurogruppo tra diktat e veleni. Ora il banco può saltare davvero. Dai paletti olandesi sul Mes al fuoco tedesco sulla Bce. Il vertice dei ministri delle Finanze parte in salita

