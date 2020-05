Estetista record | “Così ho fatturato 5 milioni nonostante il coronavirus”

(Di giovedì 7 maggio 2020)da: 5di euro di incasso a marzol’emergenza coronavirus. Si tratta di Cristina Fogazzi che racconta il suo successo. Mentre tantissimi estetisti italiani sono ancora in attesa della riapertura ufficiale, ce n’è una che ha comunquein questi mesi di lockdown. E l’ha fatto in un … L'articolo: “Così hoil coronavirus” proviene da www.inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Estetista record

ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

Luca Zaia, presidente della Regione, presenta il bollettino del Coronavirus in Veneto. Ospite alla conferenza stampa Damiano, 11 anni, di Villa del Conte che aveva donato 24 uova da cova VENEZIA MARGH ...In una lunga intervista al Fatto quotidiano la 45enne bresciana Cristina Fogazzi, proprietaria del brand Estetista cinica, racconta come ha reinventato il lavoro con l’emergenza Covid e come, nonostan ...