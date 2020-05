Esplosione nella centrale elettrica | prima il forte boato | poi il blackout

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 maggio 2020) Una fortissimaha provocato l’incendiodi via Fascione, a Pozzuoli, comune italiano di 80mila abitanti della città metropolitana di Napoli, in Campania, precisamente nei pressi del Comprensorio Olivetti. L’incendio si è verificato intorno alla mezzanotte tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2020. Ilè stato avvertito in tutta la zona e il momento dell’è stato filmato in diretta da un giovane motociclista di Pozzuoli, Giuseppe Caparro, che percorreva quella strada proprio mentre è avvenuto il. Il motociclista ha pubblicato le immagini riprese dalla telecamera montata sul proprio casco sul suo profilo Facebook.L’incendio è stato accompagnato da unae da unelettrico che ha interessato ...