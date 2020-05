Esce il primo ed unico album di inediti del gruppo art psycho rock (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – E’ disponibile in formato digitale – e prossimamente in formato Cd – per la label toscana Funambulo (distribuzione Audioglobe/The Orchard) – “UNO” il primo ed unico album di inediti della storica formazione napoletana dal sound art-psycho-rock. Il gruppo storico formato da Davide Munno (voce e chitarra), Cristiano Della Monica (percussioni, batteria e voce), Davide Della Monica (chitarre e voce), Massimo D’Avanzo (plettri e fiati) e Fabio Piras (basso), dopo aver registrato cinque brani pubblicati in alcune compilation, e vinto prestigiosi contest (Anagrumba, Arezzo Wave, rock Targato Italia) e fatto concerti sù e giù per lo stivale; si sciolse senza mai pubblicare un disco. Come schegge impazzite i ... Leggi su anteprima24 Affari a marzo cresce ancora : +46% - primo tra i nativi digitali

Affari a marzo cresce ancora : +46% - primo tra i nativi digitali

News online - Affari cresce ancora +46% - è primo tra i nativi digitali (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – E’ disponibile in formato digitale – e prossimamente in formato Cd – per la label toscana Funambulo (distribuzione Audioglobe/The Orchard) – “UNO” ileddidella storica formazione napoletana dal sound art-. Ilstorico formato da Davide Munno (voce e chitarra), Cristiano Della Monica (percussioni, batteria e voce), Davide Della Monica (chitarre e voce), Massimo D’Avanzo (plettri e fiati) e Fabio Piras (basso), dopo aver registrato cinque brani pubblicati in alcune compilation, e vinto prestigiosi contest (Anagrumba, Arezzo Wave,Targato Italia) e fatto concerti sù e giù per lo stivale; si sciolse senza mai pubblicare un disco. Come schegge impazzite i ...

Iflyerzdsatti : RT @shayrapetterson: Comunque Gly sta per Girls Like You web serie tutta italiana scritta, diretta ed interpretata da @realrosydc e @veroni… - cuoreingola : Scusate ma il 15 maggio è un giorno magico, oltre a Skam Italia 4 esce anche il primo singolo di KP5 SONO TROPPO FE… - dej4koo : @spac3ship_ no ma ci sta, il fiore sulla copertina del primo richiama quella simbologia, poi io avevo pensato che s… - Becca943 : Mi sento come una mamma soddisfatta. Esce il primo singolo #mbxradiospazioblu - festa_alessia : Stavo già preparando il primo esame e la prof se ne esce dicendo di cambiare appello io boh -

Ultime Notizie dalla rete : Esce primo Chorus esce nel 2021, primo trailer next-gen Spaziogames.it Rita Ora, i più grandi successi: la Top 10 [VIDEO]

La playlist, scelta da L’Opinionista, con i brani top 10 più influenti di una delle più famose pop star britanniche contemporanee Classe 1990, Rita Ora nasce a Pristina – Kosovo – da una famiglia di o ...

Musica Nuda: storia del duo musicale, chi sono e successi

Il duo musicale musicale Musica Nuda, uno degli esperimenti più interessanti dal punto di vista discografico degli ultimi vent’anni in Italia, nasce nel 2003 dall’incontro tra la cantante pisana Petra ...

La playlist, scelta da L’Opinionista, con i brani top 10 più influenti di una delle più famose pop star britanniche contemporanee Classe 1990, Rita Ora nasce a Pristina – Kosovo – da una famiglia di o ...Il duo musicale musicale Musica Nuda, uno degli esperimenti più interessanti dal punto di vista discografico degli ultimi vent’anni in Italia, nasce nel 2003 dall’incontro tra la cantante pisana Petra ...