Emergenza sociale La politica in stallo (Di giovedì 7 maggio 2020) Le previsioni per l’economia italiana sono particolarmente nere, come del resto ci si aspettava: solo la Grecia ci supera nello sprofondo del Pil che per noi toccherà quasi il meno 10% nel 2020 per recuperare parzialmente l’anno prossimo. Sono numeri freddi che però casualmente arrivano nelle case insieme alla notizia del primo imprenditore, un napoletano, che si è suicidato perché non riusciva più a pagare gli stipendi e i fornitori. Tutti sentono che è incombente una grave crisi sociale ed occupazionale dovuta al logoramento di un tessuto produttivo già segnato dalle crisi precedenti e dalla scarsa crescita degli ultimi anni che, per esempio, ha desertificato il Mezzogiorno.Per il momento c’è come una calma quasi irreale, traumatizzati come tutti siamo dalla pandemia e dai suoi dolori, ma non durerà. Leggi su ecodibergamo Bonomi : "A settembre rischio esplosione emergenza sociale"

Bonomi (Confindustria) - ‘Rischiamo emergenza sociale a settembre-ottobre’

Virus - l’allarme della Caritas : «È già emergenza sociale : il numero dei poveri è raddoppiato» (Di giovedì 7 maggio 2020) Le previsioni per l’economia italiana sono particolarmente nere, come del resto ci si aspettava: solo la Grecia ci supera nello sprofondo del Pil che per noi toccherà quasi il meno 10% nel 2020 per recuperare parzialmente l’anno prossimo. Sono numeri freddi che però casualmente arrivano nelle case insieme alla notizia del primo imprenditore, un napoletano, che si è suicidato perché non riusciva più a pagare gli stipendi e i fornitori. Tutti sentono che è incombente una grave crisied occupazionale dovuta al logoramento di un tessuto produttivo già segnato dalle crisi precedenti e dalla scarsa crescita degli ultimi anni che, per esempio, ha desertificato il Mezzogiorno.Per il momento c’è come una calma quasi irreale, traumatizzati come tutti siamo dalla pandemia e dai suoi dolori, ma non durerà.

matteosalvinimi : Sarà una piccola cosa, ma il fatto che in Parlamento diano da mangiare arance nordafricane invece di quelle italian… - crocerossa : 'Ovunque, vicini, sempre' è il messaggio dei tantissimi volontari CRI impegnati per l'emergenza. Oggi parte la… - lucianonobili : La didattica a distanza è lodevole. Ma non raggiunge troppi ragazzi. Divario digitale che diventa emergenza educati… - cribart : RT @ARERA_it: Nuova #TARI #rifiuti: possibili #sconti per negozi e attività in base ai giorni di chiusura obbligatoria o di autosospensione… - ARERA_it : Nuova #TARI #rifiuti: possibili #sconti per negozi e attività in base ai giorni di chiusura obbligatoria o di autos… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza sociale Emergenza sociale La politica in stallo - L'Editoriale, Bergamo L'Eco di Bergamo Orvieto annulla gli eventi di maggio e giugno: Palombella, Corteo Storico, Orvieto in Fiore, Corteo delle Dame, Staffetta dei Quartieri

In questi ultimi due mesi, il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria ha rallentato e sospeso la necessaria e regolare organizzazione delle iniziative ma soprattutto, ad oggi, non ci sono le ...

Emergenza Covid-19, le imprese napoletane si uniscono e inviano un decalogo alle istituzioni

Sostegno alle imprese sotto forma di liquidità, e non come crediti di imposta, in base ai fatturati degli anni precedenti, anche in materia di affitti e di utenze commerciali; Pace fiscale per l’anno ...

In questi ultimi due mesi, il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria ha rallentato e sospeso la necessaria e regolare organizzazione delle iniziative ma soprattutto, ad oggi, non ci sono le ...Sostegno alle imprese sotto forma di liquidità, e non come crediti di imposta, in base ai fatturati degli anni precedenti, anche in materia di affitti e di utenze commerciali; Pace fiscale per l’anno ...