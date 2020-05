Emergenza Covid-19, aumento oggi dei casi positivi in provincia di Bari, il Professor Lopalco spiega perché (Di giovedì 7 maggio 2020) In seguito alla notizia dell’aumento, dopo alcuni giorni dei casi positivi in provincia di Bari è subito intervenuto il Professor Pier Luigi Lopalco. Il capo della task force della regione Puglia dell’Emergenza epidemiologica ha detto che l’aumento dei contagi si riferisce: “A code di focolai già sotto osservazione principalmente in provincia di Bari: si tratta quindi di persone già in isolamento fiduciario, monitorate, asintomatiche o con sintomi lievi. Non risulta nonostante l’aumentata attività di sorveglianza, alcun nuovo focolaio importante sul territorio regionale. La curva dei casi si è comunque stabilizzata intorno ad una media giornaliera di circa 20 nell’ultima settimana ed è da più di un mese in continua diminuzione. Si raccomanda tuttavia di mantenere elevato il livello di attenzione ... Leggi su baritalianews Coronavirus : la Street Art unita per l’emergenza post-covid con COLOR4ACTION a sostegno delle fasce più deboli [GALLERY]

La FISI, Federazione Italiana degli Sport Invernali, guarda avanti e, in un clima di incertezza dettato dall’emergenza Covid-19, cerca e trova soluzioni per consentire alle squadre nazionali di ...

Recordati ha archiviato i primi tre mesi del 2020 con i ricavi netti consolidati che sono saliti del 12,1% a 429,2 milioni di euro e con l'Ebitda che ha mostrato una crescita del 20,1% a 172,9 milioni ...

