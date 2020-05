Emergenza coronavirus: annullata la festa dei gigli di Nola (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – Si è tenuto oggi l‘incontro tra il sindaco di Nola e il Presidente della Fondazione festa dei gigli per discutere e deliberare dei provvedimenti da adottare in merito alle sorti della festa dei gigli edizione 2020, alla luce dell’Emergenza da Covid-19. L’esito è caduto sull’annullamento della storica kermesse. Sentito anche il parere del Vescovo di Nola, Mons Marino. Un duro colpo per i Nolani legatissimi alla loro festa. Il divieto di assembramenti disposto dal Governo nazionale ha comportato l‘arresto dei campionati di calcio e di varie manifestazioni di alta rilevanza, tra queste anche la festa dei gigli di Nola che avrebbe dovuto svolgersi domenica 28 giugno. Una decisione sofferta ma presa per tutelare l‘incolumità dei Nolani e di tutti i turisti che in migliaia accorrono in ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - altri 274 morti in un giorno. Quasi 30.000 le vittime dall’inizio dell’emergenza. Ma il trend è in calo

Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile

L'allarme di Caritas per i nuovi poveri creati da questa emergenza. Dall'inizio dell'emergenza CoronaVirus è radd…

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza coronavirus Coronavirus in Lombardia, altri 634 contagi. Morti raddoppiate: 222 in 24 ore Il Giorno CORONAVIRUS. NUOVI DATI INCORAGGIANTI DAL SAN PIO:” 9 POSITIVI, 3 DIMISSIONI E 22 PAZIENTI SOSPETTI.

Ancora dati confortanti si evincono dal report odierno delle ore 12.00 dell’A.O. San Pio di Benevento. Sono 9 i pazienti positivi ricoverati. Si tratta del miglior risultato fin dall’inizio dell’emerg ...

Il Coronavirus nel rene: la prima foto della scoperta esclusiva dell'Istituto Mario Negri

Montesacro, tamponi drive-in anche nel III Municipio: come accedere al servizio Tamponi in macchina: il servizio 'drive-in' sarà presto inaugurato a Montesacro, presso la Asl di via Monte Rocchetta. P ...

