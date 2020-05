Elon Musk, è nato il sesto figlio: si chiama X Æ A-12, ecco cosa significa – VIDEO (Di giovedì 7 maggio 2020) Elon Musk è diventato padre per la sesta volta, lui e la compagna hanno spiegato il significato del nome dato al figlio È nato il sesto figlio di Elon Musk, numero uno di Tesla e SpaceX, lui e la canadese Grimes hanno annunciato la nascita del figlio sui social. I due lo hanno chiamato X … L'articolo Elon Musk, è nato il sesto figlio: si chiama X Æ A-12, ecco cosa significa – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Elon Musk padre per la sesta volta : il bambino si chiama X Æ A-12

Sesto figlio per Elon Musk : si chiama X Æ A-12 - ecco il significato del suo nome

