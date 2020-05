Elezioni | manovre in DemA | il sindaco silura Panini e punta su Piscopo Il ritorno di

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Grandiin, il movimento deldi Napoli. Luigi de Magistris cambia la squadra.il vicedi Napoli, Enricofino a ieri Responsabile nazionale del Movimento e lo sostituisce con l’assessore Carmine. Non solo. È anche ildi de Magistris junior: il fratello Claudio che aveva abbandonato il ruolo di segretario nel 2018, viene chiamato a far parte della segreteria nazionale dove entrano anche Ciro Amante e l’assessore Annamaria Palmieri. Per la segreteria cittadina é stato proposto,invece, il nome di Salvatore Meliota già componente del Coordinamento Nazionale. “lascia l’incarico di Segretario Nazionale del Movimentoper dedicarsi a tempo pieno all’attività amministrativa della nostra città” spiega il...

vitti2173 : RT @Monicanpl: Posso dire che vedo già grandi manovre pensando alle prossime elezioni? #FaseDue #italia - Monicanpl : Posso dire che vedo già grandi manovre pensando alle prossime elezioni? #FaseDue #italia - vincenzomele95 : @FebeDiCencrea Sono campano, non sono di sinistra, e de Luca ha fatto molte manovre da campagna elettorale con il c… - Frances77386127 : @anthos555 @lauraboldrini Vedrai te ne accorgerai col tempo di elezioni,tutte manovre studiate sono buffoni e ancor… - jimmenzi : Grandi manovre per sostituire #Conte con gov. istituzionale che traghetti la destra fino alle elezioni del PdR nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni manovre

anteprima24.it

Nell’ottica dell’emergenza scaturita dalla crisi sanitaria da Covid-19, il Sindaco di Messina ha inviato una lettera all’Istituto per la Finanza e l’Economia locale dell’ANCI, per porre un quesito in ...Modica - L’amministrazione comunale di Modica, accogliendo la richiesta avanzata dalla Cna cittadina, ha riaperto i termini per la presentazione delle istanze relative alla manovra salva affitti, ampl ...