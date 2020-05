Elena Morali Instagram | l’esplosivo décolleté straborda dal reggiseno | «Stratosferica!»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ogni giorno l’affascinantesucon le sue foto sensuali continua a fare strage di cuori. I suoi numerosi followers, oltre un milione, si lasciano incantare dal suo fascino straordinario. Poche ore fasul suo profilo social ha pubblicato uno scatto in lingerie decisamente intrigante. La showgirl con le sue curve esplosive, fasciate nel completino di pizzo, ha letteralmente migliorato la giornata dei suoi ammiratori, i quali hanno liberato la loro fervida immaginazione. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Solo complimenti per la bellissima. Leggi anche –> Naike Rivellisenza freni, eccitante lato B in primo piano: «La meglio posizione»: l’esplosivo décolletédalLa bellissima ...