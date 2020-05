Dwayne Johnson ed Emily Blunt di nuovo insieme per il film di supereroi Ball and Chain (Di giovedì 7 maggio 2020) Dwayne Johnson e Emily Blunt torneranno a recitare insieme in Ball and Chain, film di supereroi incentrato su una coppia dotata di superpoteri che funzionano solo quando i due sono insieme. La coppia di Jungle Cruise composta da Dwayne Johnson ed Emily Blunt tornerà a collaborare per il film di supereroi Ball and Chain, firmato dalla coautrice di The Big Sick Emily V. Gordon. Ball and Chain, adattamento dell'omonimo fumetto pubblicato negli anni '90 e firmato da Scott Lobdell, vede protagonisti Mr. e Mrs. Smith, una coppia di sposi che lotta per tenere a bada i propri superpoteri che funzionano solo quando i due si trovano insieme. Netflix sarebbe interessata ad acquisire il progetto che sarà prodotto da Dwayne Johnson con la sua Seven Bucks. The Rock ed Emily Blunt hanno ... Leggi su movieplayer Red Notice : Ryan Reynolds condivide una nuova foto con Dwayne Johnson

Dwayne Johnson e Emily Blunt torneranno a recitare insieme in Ball and Chain, film di supereroi incentrato su una coppia dotata di superpoteri che funzionano solo quando i due sono insieme. La coppia di Jungle Cruise composta da Dwayne Johnson ed Emily Blunt tornerà a collaborare per il film di supereroi Ball and Chain, firmato dalla coautrice di The Big Sick Emily V. Gordon. Ball and Chain, adattamento dell'omonimo fumetto pubblicato negli anni '90 e firmato da Scott Lobdell, vede protagonisti Mr. e Mrs. Smith, una coppia di sposi che lotta per tenere a bada i propri superpoteri che funzionano solo quando i due si trovano insieme. Netflix sarebbe interessata ad acquisire il progetto che sarà prodotto da Dwayne Johnson con la sua Seven Bucks.

